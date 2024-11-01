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Работы художника Сергея Мокроусова представлены на выставке в Тюмени

Общество, 14:04 15 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Время собирать …" члена Союза художников России, кандидата педагогических наук, доцента кафедры искусств Тюменского государственного университета Сергея Мокроусова открыли в Выставочном зале Тюмени. В нее вошли живописные и графические работы, которые художник выполнил за последние 30 лет.

По информации организаторов, художник работает в различных жанрах изобразительного искусства: тематическая композиция, пейзаж, натюрморт, всегда балансируя на узкой грани "формального" и "реального", но именно такой подход делает его работы узнаваемыми, поскольку они раскрывают сложный и многогранный внутренний мир художника.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Автор утверждает: "В основу концепции выставки положена цитата из Библии "Время разбрасывать камни, время собирать камни" (Екклесиаст, 3, 5), которая в современной интерпретации переводится как "Неминуем час, когда за все ранее содеянное нужно будет нести ответственность". Персональная выставка, по мнению автора, это один из таких моментов.

Вход на выставку бесплатный.

Возрастное ограничение: 6+.

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# выставка , художник

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