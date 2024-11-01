Тюменцам напомнили, где искать информацию о школьных актировках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 15 ноября по 15 марта тюменцы будут ежедневно получать информацию об актировках в школах города. График ответственных за приём информации от центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды утвержден в городском департаменте образования.

Сотрудники сверяют фактические данные о погоде с требованиями для отмены занятий в общеобразовательных организациях. На основании этого анализа будет приниматься решение об отмене уроков.

Информация для школьников и их родителей размещается с понедельника по субботу два раза в день, около 6 часов 20 минут для первой смены и 10 часов 50 минут для второй на сайте городской администрации.

Также об актировках сообщают сообщество во ВКонтакте "Тюмень – наш дом" и группа "Администрация города Тюмени" в "Одноклассниках".