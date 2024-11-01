  • 18 ноября 202418.11.2024понедельник
  • USD99,9971
    EUR105,7072
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменцам напомнили, где искать информацию о школьных актировках

Общество, 11:19 18 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 15 ноября по 15 марта тюменцы будут ежедневно получать информацию об актировках в школах города. График ответственных за приём информации от центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды утвержден в городском департаменте образования.

Сотрудники сверяют фактические данные о погоде с требованиями для отмены занятий в общеобразовательных организациях. На основании этого анализа будет приниматься решение об отмене уроков.

Информация для школьников и их родителей размещается с понедельника по субботу два раза в день, около 6 часов 20 минут для первой смены и 10 часов 50 минут для второй на сайте городской администрации.

Также об актировках сообщают сообщество во ВКонтакте "Тюмень – наш дом" и группа "Администрация города Тюмени" в "Одноклассниках".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# актировки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:41 18.11.2024Иностранные студенты ТюмГУ познакомились с творчеством Достоевского
11:30 18.11.2024Более 100 километров железнодорожных путей обновили в Тюменской области
11:19 18.11.2024Тюменцам напомнили, где искать информацию о школьных актировках
11:08 18.11.2024Тюменский проект "Наставник Z" поддержал Дмитрий Медведев