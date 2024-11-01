Участок трассы Тюмень - Ханты-Мансийск закроют для транспорта до утра 16 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 1 часа ночи до 7 часов утра 16 ноября будет закрыто движение по автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск на участке с 244-го по 253-й км.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ограничение вводится в связи с перевозкой крупногабаритного и тяжеловесного груза.

Объезд возможен по следующим улицам Тобольска: проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская и Уватский тракт.