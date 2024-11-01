  • 16 ноября 202416.11.2024суббота
  • USD99,9971
    EUR105,7072
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

Более 400 человек обеспечил медицинской помощью новый ФАП в Бердюжском районе

Общество, 09:11 16 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

437 человек обеспечивает медицинской помощью модульный ФАП, открывшийся два месяца назад в с. Полозаозерье Бердюжского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Среди пациентов 47 детей и 136 человек старше 60 лет. Оказывает медицинскую помощь в новых условиях бессменный заведующий, фельдшер Лариса Кутырева, её стаж работы почти 31 год.

По её словам, чаще всего к ней обращаются с гипертонией, ОРВИ и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. За время работы в новом помещении зарегистрировано более 500 посещений.

"На работу теперь я иду с приподнятым настроением, — поделилась фельдшер. — Пациенты приходят не только по поводу заболеваний. Есть те, кто заходит просто посмотреть на новое здание".

Специалист успешно освоила работу на новом оборудовании. За два месяца на аппарате регистрации электрокардиограммы обследованы 32 человека, из которых четверо — дети.

Два пациента по результатам обследований были направлены на консультацию к врачу-терапевту и в итоге госпитализированы в плановом порядке в круглосуточный стационар Бердюжской районной больницы.

Востребован и портативный анализатор для измерения уровня глюкозы и холестерина в крови, на котором выполнены 28 исследований.

Новый медпункт появился в селе благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Бердюжский район , здравоохранение , модульный ФАП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 16.11.2024Эвакуацию отработали в доме соцобслуживания в Заводоуковском районе
12:25 16.11.2024Пресс-конференция о Всероссийском фестивале "Танцуй и пой, моя Россия"
10:43 16.11.2024Тюменских школьников обучали управлению БПЛА
10:03 16.11.2024Обширная новогодняя кампания стартует в Тобольском районе 20 декабря