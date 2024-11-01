Более 400 человек обеспечил медицинской помощью новый ФАП в Бердюжском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

437 человек обеспечивает медицинской помощью модульный ФАП, открывшийся два месяца назад в с. Полозаозерье Бердюжского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Среди пациентов 47 детей и 136 человек старше 60 лет. Оказывает медицинскую помощь в новых условиях бессменный заведующий, фельдшер Лариса Кутырева, её стаж работы почти 31 год.

По её словам, чаще всего к ней обращаются с гипертонией, ОРВИ и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. За время работы в новом помещении зарегистрировано более 500 посещений.

"На работу теперь я иду с приподнятым настроением, — поделилась фельдшер. — Пациенты приходят не только по поводу заболеваний. Есть те, кто заходит просто посмотреть на новое здание".

Специалист успешно освоила работу на новом оборудовании. За два месяца на аппарате регистрации электрокардиограммы обследованы 32 человека, из которых четверо — дети.

Два пациента по результатам обследований были направлены на консультацию к врачу-терапевту и в итоге госпитализированы в плановом порядке в круглосуточный стационар Бердюжской районной больницы.

Востребован и портативный анализатор для измерения уровня глюкозы и холестерина в крови, на котором выполнены 28 исследований.

Новый медпункт появился в селе благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках национального проекта "Здравоохранение".