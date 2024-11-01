Семь водителей в Тюмени за ночь расстались с незаконной тонировкой

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семь водителей сняли незаконную тонировку во время "сплошной проверки" водителей в Тюмени, ещё двоим выписаны требования об устранении недостатков.

"Сплошная проверка" водителей на трезвость проходила на дорогах региона в ночь на 16 ноября, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Так, на ул. Мелькайте в Тюмени автоинспекторы визуально оценили состояние около 200 водителей - все были трезвыми. В с. Омутинском автомобилистам вручены тематические памятки по дорожной безопасности.

В областном центре к акции присоединились представители "Совета надёжных отцов", они обратились к водителям с призывом к трезвому вождению.