Тюменских школьников обучали управлению БПЛА

| Фото: регионального Штаба общественной поддержки «Единой России» | Фото: регионального Штаба общественной поддержки «Единой России»

Мастер-класс по управлению БПЛА состоялся в региональном Штабе общественной поддержки "Единой России" в День призывника 15 ноября.

Провёл мастер-класс руководитель направления по беспилотным летательным аппаратам центра военно-спортивной подготовки "Воин" Денис Гордеев.

В занятии приняли ученики 9 и 10 классов тюменских школ № 38 и № 58. Они узнали о назначении и разновидностях дронов, их характеристиках и особенностях работы с пультами управления.

| Фото: регионального Штаба общественной поддержки «Единой России» | Фото: регионального Штаба общественной поддержки «Единой России»

Ребята разобрали основные термины, а также попробовали себя в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов на компьютерном симуляторе.

В Тюмени существует несколько вариантов обучения управлению БПЛА: в центрах "Воин" и "Аванпост", а также в школах и в детском технопарке "Кванториум".