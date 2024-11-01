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Прирост населения прогнозируется в Тюмени

Общество, 14:57 16 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прирост населения прогнозируется в Тюмени в ближайшие три года, это учтено при формировании бюджета города. По итогам 2023 года численность Тюмени составила 858,4 тыс. человек.

К концу 2024 года, по прогнозам, она увеличится до 863,8 тыс. человек. Дальше темпы могут возрасти. С 2025 года прогнозируют численность 869,6 тыс., в 2026-м — 875,6 тыс., в 2027-м — 882 тыс. человек.

Население области также вырастет. К концу 2024 года число жителей может составить 1 млн 617,4 тыс. человек (в 2023 году было 1 млн 612 тысяч).

По базовому прогнозу оно ежегодно будет прирастать 4000 жителями и к 2027 году нас будет 1 млн 629,1 тыс. человек, пишет интернет-издание Вслух.ру

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