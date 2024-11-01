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Тюменцы вошли в число амбассадоров Росмолодёжь.Гранты

Общество, 15:14 16 ноября 2024

Росмолодёжь.Гранты | Фото: Росмолодёжь.Гранты

Трое тюменцев стали амбассадорами Росмолодёжь.Гранты по итогам конкурсного отбора. В течение года они будут рассказывать молодым людям о возможностях, которые открываются перед ними благодаря участию в грантовых конкурсах.

Всего победителями конкурса "Я — амбассадор Росмолодёжь.Гранты" стали 100 молодых людей из 52 регионов России. Среди них представители из Тюменской области: — Ярослава Стрельцова, Мария Гейнбихнер и Алексей Буллер.

Для участия в конкурсе молодые люди подготовили видеовизитки и рассказали о своих личностных качествах и навыках, которые, по их мнению, могут быть полезны для сообщества амбассадоров.

Также они поделились, как могут применить эти качества на практике. В конкурсном отборе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, пишет Мегатюмень

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