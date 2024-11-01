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Тюменский врач перечислила признаки энтеровируса Коксаки

Общество, 11:29 17 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Признаки вируса Коксаки перечислила врач из Тюмени. Он относится к группе энтеровирусов, которые активно размножаются в желудочного-кишечном тракте человека.

"В мире существует 29 серотипов этого вируса. Инфекция передается несколькими путями: через грязные руки при употреблении не мытых продуктов и воды, использовании предметов быта, посуды, игрушек. А также воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре", - рассказала терапевт Анастасия Волкова.

Коксаки чаще поражает детей до 10 лет. Главные симптомы - высокая температура, головная боль высыпания на ладонях, стопах и на лице, болезненные высыпания во рту, как следствие отсутствие аппетита, а также диарея и рвота.

Взрослые переносят инфекцию легче, но являются распространителями вируса и могут заразить детей. Инкубационный период длится в среднем от трех до 12 дней. Это осложняет контроль над распространением заболевания, особенно в местах массового скопления людей.

"Турецкая болезнь", или вирус Коксаки, не имеет специфической терапии. Лечение направлено на облегчение симптомов, антибиотики не применяются, так как они не действуют на вирусы. Самое главное оружие против вируса – профилактика. Нужно регулярно и тщательно мыть руки с мылом, употреблять только чистую воду и хорошо вымытые продукты, избегать контакты с больными людьми", - приводит советы терапевта издание "КП-Тюмень".

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# профилактика , энтеровирусная инфекция

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