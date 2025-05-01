Круглый стол "Пропавшие без вести" пройдет в ялуторовском музее
Круглый стол "Пропавшие без вести", посвященный современным методам поиска без вести пропавших, пройдет в краеведческом музее Ялуторовска (ул. Революции, 75) 29 мая в 15 часов.
Основная цель встречи – обсудить эффективные способы установления судеб защитников Отечества и выработать практические рекомендации для поисковых работ. Главным спикером выступит руководитель поискового отряда "Память" Игорь Данилюк.
В ходе дискуссии участники рассмотрят актуальные проблемы поисковой работы, вопросы идентификации погибших, а также создание единой информационной базы данных для увековечивания памяти земляков.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12+.