  • 25 мая 202525.05.2025воскресенье
  • USD79,7108
    EUR90,5207
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер северо-западный

Круглый стол "Пропавшие без вести" пройдет в ялуторовском музее

Общество, 14:57 25 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглый стол "Пропавшие без вести", посвященный современным методам поиска без вести пропавших, пройдет в краеведческом музее Ялуторовска (ул. Революции, 75) 29 мая в 15 часов.

Основная цель встречи – обсудить эффективные способы установления судеб защитников Отечества и выработать практические рекомендации для поисковых работ. Главным спикером выступит руководитель поискового отряда "Память" Игорь Данилюк.

В ходе дискуссии участники рассмотрят актуальные проблемы поисковой работы, вопросы идентификации погибших, а также создание единой информационной базы данных для увековечивания памяти земляков.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:57 25.05.2025Круглый стол "Пропавшие без вести" пройдет в ялуторовском музее
14:28 25.05.2025Медиапроект про взаимоотношения родителей и подростков запускают в Тюмени
13:59 25.05.2025На тюменских трассах усилят контроль с началом летних каникул
13:04 25.05.2025Спрос на вакансии с оплатой связи в Тюменской области вырос на 123 %

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора