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Более 30 человек получили помощь в палате интенсивной терапии вагайской больницы

Общество, 12:43 25 мая 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

32 человека получили помощь в палате интенсивной терапии хирургического отделения Областной больницы №9 с. Вагай с начала года. 26 из них прооперированы.

В палате интенсивной терапии используют четыре аппарата для ингаляционной анестезии с ИВЛ. Аппараты обеспечивают мониторинг и поддержку жизненно важных функций, повышая эффективность лечения.

Специалисты используют оборудование в плановых и экстренных случаях. Пример успешного лечения — пациентка с осложнениями сахарного диабета и пневмонией, которой проводилась искусственная вентиляция легких в палате интенсивной терапии до стабилизации, а затем повторно при нарастающей дыхательной недостаточности. После повторной ИВЛ и интенсивной терапии пациентку выписали.

Современное оборудование в Вагайской больнице появилось благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# больницы , медицинское оборудование

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