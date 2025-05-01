Более 30 человек получили помощь в палате интенсивной терапии вагайской больницы

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

32 человека получили помощь в палате интенсивной терапии хирургического отделения Областной больницы №9 с. Вагай с начала года. 26 из них прооперированы.

В палате интенсивной терапии используют четыре аппарата для ингаляционной анестезии с ИВЛ. Аппараты обеспечивают мониторинг и поддержку жизненно важных функций, повышая эффективность лечения.

Специалисты используют оборудование в плановых и экстренных случаях. Пример успешного лечения — пациентка с осложнениями сахарного диабета и пневмонией, которой проводилась искусственная вентиляция легких в палате интенсивной терапии до стабилизации, а затем повторно при нарастающей дыхательной недостаточности. После повторной ИВЛ и интенсивной терапии пациентку выписали.

Современное оборудование в Вагайской больнице появилось благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".