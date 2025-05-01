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Спрос на вакансии с оплатой связи в Тюменской области вырос на 123 %

Общество, 13:04 25 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

На 123 % вырос интерес соискателей к вакансиям с оплатой связи в Тюменской области с начала года. По мнению экспертов, это подтверждает устойчивый тренд на переоценку приоритетов соискателей. Если ранее ключевым критерием выбора работы была заработная плата, то сегодня на первый план выходят дополнительные льготы и компенсации.

По данным "Авито работы", в регионе также вырос интерес к предложениям с корпоративными скидками — плюс 102 % с января по март. На третьем месте по приросту интереса соискателей — вакансии, где компания предлагает бесплатную парковку.

Также из стабильно набирающих популярность факторов комфорта — оплата бензина, медицинское страхование и оборудованные зоны отдыха. Последний пункт особенно важен для офисных и производственных сотрудников, поскольку напрямую влияет на продуктивность и эмоциональное состояние в течение рабочего дня.

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13:04 25.05.2025Спрос на вакансии с оплатой связи в Тюменской области вырос на 123 %

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