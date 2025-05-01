Медиапроект про взаимоотношения родителей и подростков запускают в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Новый медиапроект "В контакте" запускает команда онлайн-сообщества для родителей "Своим примером" в Тюмени. В сети выйдут четыре социальных ролика, в которых расскажут о реальных трудностях в детско-родительских отношениях.

После каждой серии будут опубликованы экспертные видео, где профессиональный психолог разберет вопросы, волнующие современных родителей, и предложит решения.

Съемки социальных роликов уже начались. В центре сюжета — два подростка, у которых сложности в общении с родителями. Один из них — парень из семьи, где все стремятся к успеху. Он жертвует свободным временем ради целей родителей — стать успешным спортсменом. Однако сам мечтает о шахматах. Родители считают шахматы пустой тратой времени, поэтому он играет тайком.

Второй подросток не привык сам принимать решения. За него это делают мама и папа. Они избегают конфликтов и не стремятся выделяться среди других. Своего ребенка они тоже стараются защитить от любых неприятностей, пишет Мегатюмень.