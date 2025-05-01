На тюменских трассах усилят контроль с началом летних каникул

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Профилактическое мероприятие "Трасса" стартует на федеральных автодорогах на территории Тюменской области с началом летних каникул. Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительную работу с водителями и напомнят им о необходимости сбавить скорость и чаще отдыхать в дальнем пути.

"Интенсивность движения на федеральных автодорогах уже выросла. На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск она составляет почти 9 тысяч автомобилей в сутки, на автодороге Тюмень — Омск — 6 тысяч 200 единиц транспорта ежедневно, — отмечает начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В акциях дорожной безопасности на трассах примут участие руководители подразделений Госавтоинспекции, представители МЧС, дорожных служб и медицинские работники.