Эксперты авторынка раскрыли правду о продаже не дорогих машин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Правду о продаже не дорогих машин раскрыли эксперты авторынка. Они предупредили тюменцев, что на фоне подорожания автомобилей предложения с ценой ниже среднерыночной должны вызывать подозрения.

Глава Союза профессионалов авторынка, Вадим Адиев напоминает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

"Если вы находите автомобиль по цене значительно ниже рыночной, где бы он ни продавался, будьте уверены — это всегда обманная схема. Мошенники стремятся заманить потенциального покупателя в автосалон. Там у человека забирают паспорт для расчета кредитных предложений и других "выгодных" условий, заставляя его томиться в ожидании, иногда до пяти часов. Цель - довести клиента до изнеможения, чтобы он принял любые условия, лишь бы поскорее покинуть салон", - рассказал он tmn.aif.ru.

Заместитель директора по правовым вопросам автосалона ""Автомолл"" Анатолий Михайлюта подчеркнул, что в среднем оформление сделки должно длиться от одного до трех часов в зависимости от ее типа: продажа, трейд-ин или кредит.

"Спешки при оформлении не должно быть, но в то же время процесс не может длиться бесконечно. С одной стороны, клиенту не дают полноценно осмотреть машину и вникнуть в детали сделки, с другой, после пяти-шести часов человек уже жалеет потраченного времени и соглашается на все условия, лишь бы побыстрей уехать на новом автомобиле", — отметил эксперт.

Иногда привлекательная цена может оказаться простой рекламной ловушкой. В таких случаях клиенту сообщают, что искомый автомобиль только что продан, но есть и другие не менее заманчивые предложения.

Кроме того, низкая цена может служить средством для продажи дополнительных продуктов. Например, чтобы купить автомобиль по указанной стоимости, понадобится оформить кредит, страховку или трейд-ин. Некоторые из этих услуг могут быть полезны, а другим — нет. Важно помнить, что закон запрещает навязывать дополнительные услуги, и клиент должен защищать свои права.