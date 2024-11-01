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Студенты и школьники из Тюменской области завоевали хрустальных сов

Общество, 11:14 17 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Хрустальную сову завоевали студенты вузов из Тюменской области. По итогам первого дня интеллектуальной игры на кубок губернатора Ямала "Битва интеллектов" первое место у "Сборной ТюмГУ и ТИУ", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Второе место завоевала студенческая команда "Анапа 2007" из Муравленко.

Обе команды отправятся на Всероссийский чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда", сообщает "Ямал-Медиа".

Среди школьников лучшими стали ребята из "Команды Тюмени".

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# интеллектуальные игры

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