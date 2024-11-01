496,3 млрд рублей выделили Тюменской области на завершение строительства корпуса ТюмГУ

| Фото: сайт ТюмГУ | Фото: сайт ТюмГУ

496,3 млрд рублей на завершение строительства учебно-лабораторного комплекса ТюмГУ выделило правительство РФ Тюменской области.

За счет этих средств завершат внутренние отделочные работы, монтаж электроснабжения и слаботочных систем, устройство кровли.

Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Отметим, что общая площадь нового корпуса составит более 33 тыс. кв. м. Для трех тыс. студентов, которые будут учиться в две смены, откроют 55 учебных и лекционных аудиторий, 15 компьютерных классов, семь студенческих коворкингов.

Также будут функционировать концертный зал более чем на 500 мест, столовая на 240 мест и роботизированный гардероб.

Корпус должен быть готов к сдаче в эксплуатацию до конца 2024 года. Работа ведется в рамках государственной программы "Строительство".