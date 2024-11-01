"Газпром нефть" проведет в Тюмени день индустриального партнера
День индустриального партнера проведет группа компаний "Газпром нефть" на II Технологическом саммите "Эффективные решения для нефтегаза" в Тюмени 3 и 4 декабря. Для участников представители компании разберут кейсы взаимодействия с Нефтегазовым кластером.
Об этом сообщил гендиректор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.
"В этом году Технологический саммит объединили с Днем индустриального партнера Нефтегазового кластера. К участию в этом дне приглашаем не только участников кластера, но и представителей от недропользователей и предприятий. Группа компаний "Газпром нефть" представит кейсы, которые были реализованы при поддержке кластера в течение года. И расскажет о новых возможностях, которые дает модель взаимодействия", - уточнил Сакевич.
Представители 20 компаний нефтегазового сектора примут участие во II Технологическом саммите. Большинство имеют штаб-квартиры в Тюмени. Также участниками отраслевого мероприятия станут машиностроители, разработчики оборудования и сервисные компании. Саммит проходит при поддержке Минпромторга РФ, правительства Тюменской области.
На форуме планируют говорить о перспективах добычи нефти на шельфе. По мнению экспертов, именно за данным направлением будущее, для этого уже сейчас нужно создавать оборудование. Особое внимание уделят современным мерам поддержки отрасли и внедрению новейших технологий.
"Инструменты ускоренного внедрения технологий обсудим на пленарном заседании, на сессиях. Среди эффективных мер – это модель технологического брокера, которая помогает пройти путь внедрения с сокращением с пяти до полутора-двух лет. Также эта модель позволяет пройти "долину смерти", когда разработчик фактически еще не понимает, окупится ли продукт или нет. Его подстраховывает недропользователь: оплачивает разработку, даже если она не пойдет в серию", - пояснил гендиректор Нефтегазового кластера.
Напомним, на II Техсаммите представят национальный проект "Перспективные энергетические атомные технологии". В основе проекта — пять федеральных целевых программ, в том числе импортозамещение нефтегазового и энергетического оборудования.
Полная программа саммита представлена на сайте.
Анжела Лебедева