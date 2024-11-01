"Газпром нефть" проведет в Тюмени день индустриального партнера

ИА "Тюменская линия" (архив 2023 г.) ИА "Тюменская линия" (архив 2023 г.)

День индустриального партнера проведет группа компаний "Газпром нефть" на II Технологическом саммите "Эффективные решения для нефтегаза" в Тюмени 3 и 4 декабря. Для участников представители компании разберут кейсы взаимодействия с Нефтегазовым кластером.

Об этом сообщил гендиректор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

"В этом году Технологический саммит объединили с Днем индустриального партнера Нефтегазового кластера. К участию в этом дне приглашаем не только участников кластера, но и представителей от недропользователей и предприятий. Группа компаний "Газпром нефть" представит кейсы, которые были реализованы при поддержке кластера в течение года. И расскажет о новых возможностях, которые дает модель взаимодействия", - уточнил Сакевич.

ИА "Тюменская линия" (архив 2023 г.) ИА "Тюменская линия" (архив 2023 г.)

Представители 20 компаний нефтегазового сектора примут участие во II Технологическом саммите. Большинство имеют штаб-квартиры в Тюмени. Также участниками отраслевого мероприятия станут машиностроители, разработчики оборудования и сервисные компании. Саммит проходит при поддержке Минпромторга РФ, правительства Тюменской области.

На форуме планируют говорить о перспективах добычи нефти на шельфе. По мнению экспертов, именно за данным направлением будущее, для этого уже сейчас нужно создавать оборудование. Особое внимание уделят современным мерам поддержки отрасли и внедрению новейших технологий.

"Инструменты ускоренного внедрения технологий обсудим на пленарном заседании, на сессиях. Среди эффективных мер – это модель технологического брокера, которая помогает пройти путь внедрения с сокращением с пяти до полутора-двух лет. Также эта модель позволяет пройти "долину смерти", когда разработчик фактически еще не понимает, окупится ли продукт или нет. Его подстраховывает недропользователь: оплачивает разработку, даже если она не пойдет в серию", - пояснил гендиректор Нефтегазового кластера.

ИА "Тюменская линия" (архив 2023 г.) ИА "Тюменская линия" (архив 2023 г.)

Напомним, на II Техсаммите представят национальный проект "Перспективные энергетические атомные технологии". В основе проекта — пять федеральных целевых программ, в том числе импортозамещение нефтегазового и энергетического оборудования.

Полная программа саммита представлена на сайте.

Анжела Лебедева