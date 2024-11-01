В Тюменской области работает горячая линия по вопросам платных медуслуг

Всероссийская горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг будет работать по 29 ноября, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Граждане смогут задать вопросы о том, какие права у потребителя при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, каким образом можно защитить свои права, а также какие требования должны соблюдаться при оказании платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг и как можно обратиться в Роспотребнадзор в случае нарушения прав потребителей при получении данных услуг.

Задать свои вопросы можно по телефонам: 8 (3452) 20-31-11, 20-92-74. Часы работы горячей линии: понедельник - четверг с 9 до 18 часов; пятница с 9 до 16 часов 45 минут; перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

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