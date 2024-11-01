Более 100 километров железнодорожных путей обновили в Тюменской области

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Более 100 км пути обновили железнодорожники в Тюменской области с апреля по ноябрь, в том числе заменили 55 стрелочных переводов, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Одной из первых, где начали устанавливать стрелочные переводы нового образца, стала станция Богандинская. Переводы отличаются повышенной износостойкостью и надежностью.

Опытная эксплуатация 17 таких устройств в условиях низких температур в настоящее время проводится на станциях: Богандинская, Ялуторовск, Заводоуковская, Малый Остров и Камышлов.

Полностью обновлены пути на перегоне Богандинская – Ялуторовск и на станции Богандинская. Проведён ремонт на перегонах Ялуторовск – Заводоуковская, Кокшаровский – Камышлов и Тобольск – Озеро Абрамовское.

Более 15 км пути отремонтировано на перегоне Ощепково – Талица, который стал одним из самых сложных в части организации ремонта. Работы шли во время технологических окон – перерывов в движении поездов.

Выполнены основные работы по реконструкции пути на мостовом переходе через Тобол на перегоне Ялуторовск – Заводоуковская, работы продолжатся летом 2025 года.

Ежегодно объём ремонта определяется по результатам диагностики актуального состояния полотна.