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Год семьи подарил тюменцам Алексею и Анне девятого ребенка

Общество, 16:05 18 ноября 2024

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Новорожденная дочка Наташа стала главным подарком для тюменской пары Алексея и Анны в Год семьи. Малышка ростом 51 см и весом 3471 г появилась на свет в родильном доме № 2 и стала девятым ребенком в семье, сообщает информационный центр регионального правительства.

Старшему сыну уже 18 лет, он живет отдельно. Дома маму с маленькой сестренкой ждут 15-летняя дочь, первоклассники Никита и Коля, пятилетний Саша, четырехлетняя Дарина, Маргарита и годовалый Сережа.

Сама Анна тоже выросла в многодетной семье. В Тюмень она переехала из Амурской области. Вместе с супругом Алексеем стараются создавать теплую и дружную атмосферу в своем доме.

"Я замечательно себя чувствую в роли многодетной мамы, это счастье!", — поделилась многодетная мама.

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# Год семьи , дети , родители

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