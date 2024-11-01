В Тюмени объявили конкурс рукописной книги "Солнечные страницы детства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс рукописной книги "Солнечные страницы детства" стартовал в Тюмени. Участие могут принять юные авторы от пяти лет, школьники, студенты до 21 года; семьи, творческие коллективы, центры творчества, библиотеки, школы искусств.

На конкурс принимают авторские стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые заметки с реальным или фантастическим сюжетом, легенды, предания, истории о жизни своей семьи, оформленные в виде книги в соответствии с выбранной темой: "За природу в ответе", "Память поколений", "Мои места родные", "Вслед за тюменской сказкой", "Тихая книга".

Подробнее - в положении о конкурсе на сайте Детской библиотеки им. К. Я. Лагунова.

По итогам конкурса будет организована передвижная выставка творческих работ участников. Лучшие работы направят в Мурманск для участия в Международном XXVIII конкурсе детской рукописной книги "Все краски Севера".