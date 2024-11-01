Три танцевальных коллектива представят Тюменскую область на гала-концерте в Москве

| Фото: Роман Притула, Глобэкс промоушен | Фото: Роман Притула, Глобэкс промоушен

Государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени", детская хореографическая студия ГАНТ "Зори Тюмени", а также коллектив "Калинка" из Ярковского района представят Тюменскую область на финальном гала-концерте VII Всероссийского фестиваля сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия!" 6 декабря в Московском Кремле.

Коллективы стали победителями регионального отборочного этапа, который прошел в Тюмени. Всего в нем приняли участие 27 танцевальных команд региона. Сначала в финал вышли коллективы ГАНТ "Зори Тюмени", но специальным дополнительным решением экспертного совета после завершения гала-концерта было вынесено постановление о включении еще одного тюменского коллектива в список выступающих в Кремле.

Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный балетмейстер ГАНТ "Зори Тюмени", заслуженный артист России Валерий Арцер, любой успех достигается планомерной работой, а также желанием: "Как моим, так и артистов взрослого коллектива и детской студии".

Он отметил, что на победу надеялись, потому что уровень ансамбля и детской студии соответствует компетенциям всех профессиональных, самых лучших, базовых коллективов страны. Это подтверждает и тот факт, что в 2021 году коллектив уже выступал на кремлевской сцене, ярко заявив о себе в Архангельске на одном из отборочных региональных этапов фестиваля.

Валерий Арцер рассказал, что в Москву поедут лучшие из 120 артистов коллективов, там они представят те же номера, что и на концерте в Тюмени. Это "Традиции помним и чтим" и "Русский мир". Оба номера актуальны и отражают современную действительность, несут важный посыл.

На гала-концерте в областном центре "Зори Тюмени" танцевали первый и последний номера.

"О них очень метко отозвался художественный руководитель региональных отборочных этапов Константин Иванов. Он сказал, что в первом номере коллектив показал народ России: нежный, ласковый, веселый, задорный. А в завершающем, "Русский мир", поставленном на песню Дениса Майданова, артисты отразили ту ситуацию, которая происходит в стране и мире, показали что наш народ не уничтожить", - пояснил главный балетмейстер.

Он привел мнение еще одного мэтра хореографического искусства, заслуженного деятеля искусств РФ, главного редактора журнала "Балет" Валерии Уральской, которая сказала так: "Вы хотели показать коллектив, его уровень, хотели донести очень важные мысли и вам это удалось".

Валерий Арцер рассказал, что все члены экспертного совета отметили высочайший уровень региональных коллективов, любительских и самодеятельных.

"Это было приятно слышать мне, а особенно моим родителям. Ведь в декабре исполнится 46 лет с того момента, как появились "Зори Тюмени". Изначально это был самодеятельный коллектив, который постепенно перерос в профессиональный. Из него вышло огромное количество отличных руководителей уже своих коллективов, воспитывающих артистов в лучших традициях ансамбля "Зори Тюмени", - подытожил Валерий Арцер.

Инна Кондрашкина