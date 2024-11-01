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Инспекторы рыбоохраны в Казанском районе делают мини-печи для бойцов СВО

Общество, 11:08 19 ноября 2024

Нижнеобское ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

Мини-печи для бойцов специальной военной операции делают инспекторы рыбоохраны в Казанском районе. Об этом сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

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Процесс изготовления оборудования для обогрева команда организовала эффективно. Инспекторы трудятся в цеху после основной работы. Они настроены не ограничиться разовой акцией: будут и дальше делать мини-печи, необходимые в полевых условиях особенно в преддверии зимы.

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# Росрыболовство , СВО

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