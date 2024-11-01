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Ученики школы Тобольска узнали о правилах безопасного использования газа

Общество, 19:25 18 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как правильно и безопасно использовать газ в быту узнали ученики четвертых и пятых классов школы № 1 Тобольска. Для многих это очень актуальная тема, поскольку дома они пользуются газовыми плитами, отопительным оборудованием на этом природном энергоносителе.

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Действовать при обнаружении характерного запаха нужно сразу, оперативность спасет жизни. Специалисты "Газпром межрегионагаз Север" наглядно продемонстрировали на макете дома порядок действий: от перекрытия крана до вызова службы 04.

Тема искренне заинтересовала школьников. Двое из них – блогеры. Они сняли самые интересные моменты урока безопасности для своих социальных сетей. Считают, что это будет не только интересный, но и полезный контент.

"Я хочу выложить это в свои Вк и Telegram, когда нам показывали на домике, что нужно делать и объясняли, что нужно сделать, чтобы не было пожара и избежать трагедии. Надо открыть окна и перекрыть газ", - рассказала ученица пятого класса школы № 1 Милана Айпатова.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ее одноклассница и тоже блогер Ясмина Казакова извлекла из урока много любопытных наблюдений и готова ими поделиться со своими подписчиками.

"Я снимала про газ, для того чтобы все дети знали правила безопасности. У нас дома есть газ – газовая плита и так далее. Урок был очень полезным", - отметила школьница.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дома ученик четвертого класса Георгий Чибисов пользуется газовой плитой, но он впервые на уроке узнал о том, что газ имеет специфический аромат благодаря одоранту.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Я узнал, какой запах у газа и, что надо делать. Открыть окна, закрыть кран, отключить плиту и выйти на улицу, позвонить на 04. У нас дома есть газовая плита. Приду домой, расскажу родителям правила", - уточнил четвероклассник.

Специалист первой категории по работе с потребителями "Газпром межрегионгаз Север" Евгения Логвиненко обозначила, что уроки для школьников компания проводит регулярно.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В нашем регионе активно развивается газификация и нам важно донести до будущих потребителей правила безопасного использования газа в быту. Следуя им, можно избежать беды. Когда ребенок идет в школу он уже осознает свои действия, родители чаще оставляет его дома одного, просят подогреть еду на плите или поставить чайник. Мы учим на своих встречах детей как правильно вести себя в таких ситуациях, когда почувствовали запах газа", - сказала специалист.

Она отметила, что обязательно проговаривают номер телефона вызова службы газа – 04, а также 112.

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Детям такое интерактивное занятие понравилось, они охотно ответили на вопросы, посмотрев тематические видеоролики. Компания организовала "Школу Красной шапочки и Серого волка". Главные герои знакомой сказки напоминают о правилах безопасности при использовании газа. По завершению урока каждому вручили грамоту и памятки.

Оксана Корнеенкова

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# безопасность , газовое оборудование , Тобольск , школьники

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