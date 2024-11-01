Ученики школы Тобольска узнали о правилах безопасного использования газа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как правильно и безопасно использовать газ в быту узнали ученики четвертых и пятых классов школы № 1 Тобольска. Для многих это очень актуальная тема, поскольку дома они пользуются газовыми плитами, отопительным оборудованием на этом природном энергоносителе.

Действовать при обнаружении характерного запаха нужно сразу, оперативность спасет жизни. Специалисты "Газпром межрегионагаз Север" наглядно продемонстрировали на макете дома порядок действий: от перекрытия крана до вызова службы 04.

Тема искренне заинтересовала школьников. Двое из них – блогеры. Они сняли самые интересные моменты урока безопасности для своих социальных сетей. Считают, что это будет не только интересный, но и полезный контент.

"Я хочу выложить это в свои Вк и Telegram, когда нам показывали на домике, что нужно делать и объясняли, что нужно сделать, чтобы не было пожара и избежать трагедии. Надо открыть окна и перекрыть газ", - рассказала ученица пятого класса школы № 1 Милана Айпатова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ее одноклассница и тоже блогер Ясмина Казакова извлекла из урока много любопытных наблюдений и готова ими поделиться со своими подписчиками.

"Я снимала про газ, для того чтобы все дети знали правила безопасности. У нас дома есть газ – газовая плита и так далее. Урок был очень полезным", - отметила школьница.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дома ученик четвертого класса Георгий Чибисов пользуется газовой плитой, но он впервые на уроке узнал о том, что газ имеет специфический аромат благодаря одоранту.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Я узнал, какой запах у газа и, что надо делать. Открыть окна, закрыть кран, отключить плиту и выйти на улицу, позвонить на 04. У нас дома есть газовая плита. Приду домой, расскажу родителям правила", - уточнил четвероклассник.

Специалист первой категории по работе с потребителями "Газпром межрегионгаз Север" Евгения Логвиненко обозначила, что уроки для школьников компания проводит регулярно.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В нашем регионе активно развивается газификация и нам важно донести до будущих потребителей правила безопасного использования газа в быту. Следуя им, можно избежать беды. Когда ребенок идет в школу он уже осознает свои действия, родители чаще оставляет его дома одного, просят подогреть еду на плите или поставить чайник. Мы учим на своих встречах детей как правильно вести себя в таких ситуациях, когда почувствовали запах газа", - сказала специалист.

Она отметила, что обязательно проговаривают номер телефона вызова службы газа – 04, а также 112.

Детям такое интерактивное занятие понравилось, они охотно ответили на вопросы, посмотрев тематические видеоролики. Компания организовала "Школу Красной шапочки и Серого волка". Главные герои знакомой сказки напоминают о правилах безопасности при использовании газа. По завершению урока каждому вручили грамоту и памятки.

Оксана Корнеенкова