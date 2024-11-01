Жителей Тюменской области предупреждают о гололеде на дорогах ночью 19 ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области предупреждают о гололеде на дорогах ночью 19 ноября. Неблагоприятное погодное явление будет наблюдаться на федеральных трассах Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим - Омск и Р-404 Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск.

Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на "Уралуправтодор".

21 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега - до 7 мм. Ночью и днем местами усиление северо-западного ветра порывами до 16 метров в секунду, метель, снежные заносы. Температура воздуха ночью и утром от минус одного до минус шести градусов, к вечеру до минус 11 градусов.