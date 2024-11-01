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Логотип празднования 80-летия Победы представили в Москве

Общество, 15:54 19 ноября 2024

ТГ-канал Кремль.Новости | Фото: ТГ-канал Кремль.Новости

Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в музее Победы на Поклонной горе, сообщает официальный Телеграм-канал Кремля.

В основе - образ скульптуры "Родина-мать зовет", установленная на Мамаевом кургане в Волгограде. Логотип будет использован на всех праздничных площадках, в оформлении зданий и улиц.

Подробнее узнать о торжествах юбилейного года, спецпроектах и акциях можно на официальном сайте празднования 80-летия Победы.

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# Великая Победа

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