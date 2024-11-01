Тюменцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе "Родная игрушка"

| Фото: Российское общество «Знание» | Фото: Российское общество «Знание»

Профессиональные производители игрушек, творческие коллективы, а также независимые авторы в возрасте от 14 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Родная игрушка".

Конкурс, организованный обществом "Знание" и "Движением первых", нацелен на поддержку и продвижение российских создателей и производителей игр и игрушек. Он продлится до сентября 2025 года. По итогам 25 лучших проектов запустят в первый тираж.

Проект "Родная игрушка", по словам первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, серьезное и важное дело.

"Об этом говорит и поддержка президента России Владимира Путина, - отметил он, выступая на первом заседании организационного комитета, которое прошло в Российской государственной детской библиотеке в Москве. - Существует хорошая восточная мудрость: если хочешь навсегда победить своего врага, воспитай его детей. Мы не можем отдать воспитание наших детей кому-то другому, и это начинается с такой, казалось бы, "несерьезной" темы. Стоит совсем не игрушечная задача: не просто провести конкурс и определить лучшую игрушку, но сделать так, чтобы она была у каждого ребенка в России".

Конкурс "Родная игрушка" проводится в пяти номинациях: "Лучшая сюжетно-образная игрушка", "Настольная игра", "Техническая и технологическая игрушка", "Конструкторы и сборные модели", "Мультимедийный проект". Вместе с номинацией каждому заявителю предстоит выбрать одно или несколько тематических направлений для создания игрушки: "Семья, духовно-нравственные ценности", "История и культура России", "Технологические прорывы", "Герои XXI века".

На первом этапе после оценки поступивших заявок отоберут по 45 проектов в каждой номинации, авторы займутся созданием моделей игр или игрушек под руководством наставников, сообщают организаторы. После народного онлайн-голосования и голосования детей на следующий этап пройдут по 15 проектов в каждой категории, их авторы создадут рабочие версии в мастерских компаний-партнеров.

Финал конкурса состоится в виде фестиваля детских игр в сентябре 2025 года, где эксперты, родители и дети смогут протестировать представленные игры и игрушки. Победителями станут до 5 проектов в каждой из номинаций — их запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.