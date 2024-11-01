Около 90 кг торговой продукции без документов изъяли с улиц Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

87 кг продовольственной продукции и более 500 трикотажных изделий и оптики изъяли сотрудники департамента потребительского рынка и УМВД России по Тюмени в ходе очередных рейдов по местам несанкционированной торговли.

В зоне внимания оказались участки улиц Газовиков, Широтной, Московского тракта. Продавцы здесь работали без регистрации и не смогли предоставить инспекторам документы, подтверждающие безопасность пищевой продукции - рыбы, орехов, меда.

Всего, по данным комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города, с 5 по 17 ноября проведено пять таких рейдов, составлено 13 административных протоколов.

Напомним, для того, чтобы придать уличной торговле более цивилизованный вид, до конца 2024 года на территории Тюмени установит 54 торговых лотка "Продаем свое". Четыре из них уже оборудованы на ул. Малая Боровская, 9/1 и ул. Широтная, 108г.