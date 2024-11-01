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Более 50 лотков "Продаем свое" установят в Тюмени до конца года

Экономика, 20:24 14 ноября 2024

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

54 торговых лотка "Продаем свое" установят на территории Тюмени до конца 2024 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Четыре из них уже оборудованы на ул. Малая Боровская, 9/1 и ул. Широтная, 108г. В ближайшие дни такие же появятся в Ленинском округе Тюмени.

Руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль отметил, что лотки пользуются большой популярностью у жителей старшего возраста, садоводов и других самозанятых граждан.

Продавать излишки собственной продукции здесь могут тюменские садоводы и огородники, заключившие договор в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени. Услуга им предоставляется бесплатно.

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