Автоиспекторы задержали на дороге пьяную тюменку с двухлетним сыном

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Автоиспекторы задержали пьяную жительницу Ялуторовского района на автомобиле "Хендэ". На переднем пассажирском сиденье ехал двухлетний малыш: без детского кресла и ремней безопасности.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, сообщение о том, что пьяный водитель пытается уехать из одного села в другое поступило в полицию около трех часов ночи 19 ноября. Автоинспекторы незамедлительно прибыли по сообщению жителя и остановили автомобиль.

Машиной управляла 29-летняя девушка. Показания алкотестера составили 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснила, что пила пиво у родственников, затем поехала домой в село Петелино Ялуторовского района.

Ребенка забрал отец. На маму-водителя составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль помещен на спецстоянку.