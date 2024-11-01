  • 19 ноября 202419.11.2024вторник
  • USD99,9430
    EUR105,4606
  • В Тюмени 0..2 С 2 м/с ветер юго-западный

Автоиспекторы задержали на дороге пьяную тюменку с двухлетним сыном

Происшествия, 17:39 19 ноября 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Автоиспекторы задержали пьяную жительницу Ялуторовского района на автомобиле "Хендэ". На переднем пассажирском сиденье ехал двухлетний малыш: без детского кресла и ремней безопасности.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, сообщение о том, что пьяный водитель пытается уехать из одного села в другое поступило в полицию около трех часов ночи 19 ноября. Автоинспекторы незамедлительно прибыли по сообщению жителя и остановили автомобиль.

Машиной управляла 29-летняя девушка. Показания алкотестера составили 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснила, что пила пиво у родственников, затем поехала домой в село Петелино Ялуторовского района.

Ребенка забрал отец. На маму-водителя составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пьяные водители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 19.11.2024В Тюменской области задержан подозреваемый в покушении на убийство
17:45 19.11.2024Около 90 кг торговой продукции без документов изъяли с улиц Тюмени
17:39 19.11.2024Автоиспекторы задержали на дороге пьяную тюменку с двухлетним сыном
16:05 19.11.2024Мошенники обманули жительницу Исетского района, отправив ей сообщение от имени сестры