В Тобольске завершили строительство канализационного коллектора

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Строительство канализационного коллектора через реку Иртыш и сливной станции на левом берегу завершили в Тобольске. Инвестиционный проект реализовала компания СУЭНКО, сообщает информационный центр правительства региона.

Официальный ввод нового объекта в эксплуатацию состоялся 19 ноября. В мероприятии приняли участие глава города Петр Вагин и директор СУЭНКО Данил Анучин.

"Эту насосную станцию жители Левобережья ждали долгие годы. Поэтому вместе с правительством области, администрацией города и компанией СУЭНКО было принято решение сделать систему водоотвода", – отметил Петр Вагин.

Ежедневно новый коллектор будет перекачивать на городские очистные сооружения более 150 кубометров стоков.

"Темпы модернизации коммунальной инфраструктуры Тобольска, достигнутые компанией СУЭНКО, позволяют уверенно смотреть в будущее. Я уверен, что наша работа в Тобольске будет продолжаться такими же быстрыми темпами", - сообщил руководитель СУЭНКО Данил Анучин.

К строительно-монтажным работам компания приступила летом 2023 года. Две части Тобольска, расположенные по обеим сторонам Иртыша, были соединены новым коллектором. Для этого на глубине два метра под дном реки современным методом горизонтально-направленного бурения были проложены новые сети. Инженеры совершили идеальный по траектории прокол и построили две 900-метровые "нитки": основную и резервную.

Финансирование на строительство получено из Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджетов правительства Тюменской области и Тобольска, а также компании СУЭНКО. Затраты составили 223,5 миллионов рублей.