Семейный спектакль-мозаику об истории тюменского ковра представят в "Космосе"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля-мозаики "Нити памяти" пройдет на сцене молодежного театрального центра "Космос" 3 декабря. В его основу взята история тюменского ковра.

Над проектом работают режиссер Полина Захарова и драматург Марина Дадыченко.

"Для нас народное искусство тюменского махрового ковра - это повод поговорить о том, что по-настоящему остается от семейной истории, какие реликвии и воспоминания люди хранят и передают из поколения в поколения. Полина Захарова расскажет о своей бабушке, я поделюсь историями о мастерицах и исследователях ковра. А зрителям мы дадим возможность вспомнить о своих бабушках и дедушках", - сообщила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Марина Дадыченко.

Отличительной особенностью постановки, по мнению авторов, станет его мультижанровость. Он богатый с визуальной точки зрения, в нем задействованы проекции, элементы пластического театра и театра горожан.

Известная тюменская вокалистка, основатель фестиваля "Музсходка", создатель группы "Just Suzie" Сюзанна Иванова вместе со своими музыкантами написала для спектакля "Нити памяти" три композиции.

Билеты по ссылке.

Возрастное ограничение: 12 +.

Анжела Лебедева