Резиденты строительного кластера Тюменской области получат субсидии от Минпромторга РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Субсидии на производство импортозамещающей продукции резиденты Строительно-индустриального кластера Тюменской области смогут получить в 2025 г. Эта одна из мер поддержки федерального бюджета, которая стала доступней после попадания кластера в реестр Минпромторга РФ в сентябре 2024 г.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила генеральный директор ассоциации Юлия Ахметова.

"На конкурс для получения субсидии мы планируем подавать документы в 2025 году. В этом году мы не могли этого сделать, потому что находились в процессе подтверждения кластера. Будем претендовать на эти средства через систему конкурсного отбора. За остальными мерами поддержки можем обращаться круглый год. Подаем заявки, чтобы привлечь максимальное количество денежных средств предприятиям региона", - отметила она.

Резидентам Строительно-индустриального кластера также доступны такие меры поддержки, как сниженные социальные взносы до 7,5 % для тех, кто реализует специальные инвестиционные контракты и льготные займы Фонда развития промышленности.

Также участники отраслевого объединения могут рассчитывать на 45 мер поддержки правительства Тюменской области. Они применяются на разных стадиях роста компаний. В приоритете - производители инновационных продуктов.

Напомним, в Строительно-индустриальный кластер входят 50 компаний из пяти регионов с февраля по ноябрь 2024 г. Общий объем выручки составляет более 26 млрд рублей. Всего в периметре кластера находятся 750 компаний.

Анжела Лебедева