Жители Калининского округа и Войновки чаще других тюменцев нарушают правила пользования канализацией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Калининского округа, Войновки и участка на кольце улиц Республики и Монтажников, домов на улицах Газовиков и 70 лет Октября часто нарушают правила пользования канализацией. Из каждого многоэтажного дома города поступали заявки на устранение засоров в системе водоотведения, сообщает Тюменский водоканал.

Около 4 тыс. засоров на сетях водоотведения ликвидировани сотрудники компании с начала 2024 года. В Тюменском районе – 296. Лидерство по количеству засоров принадлежит Центральному округу. Среди участков с повышенной нагрузкой – Заречный микрорайон, а также районы на пересечении улиц Мельникайте и 50 лет ВЛКСМ, Пермякова и 50 лет Октября.

"Несмотря на то, что ежегодно насосные станции модернизируются и оснащаются сороудерживающим оборудованием, число засоров не уменьшается. Главный бич системы канализации – влажные салфетки, которые тюменцы тоннами сбрасывают в систему водоотведения. В трубах салфетки вытягиваются, скручиваются в огромные комки и выводят из строя насосное оборудование. Не меньшая проблема – это жир, он оседает на стенках труб, склеивает находящийся там мусор и препятствует нормальному ходу стоков", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Для ликвидации засоров водоканал применяет современную каналопромывочную технику. Загрязнения разбиваются струями воды под давлением и извлекаются из трубы с помощью вакуумного оборудования. В этом году таким образом промыто более 420 км коммуникаций, что сопоставимо с расстоянием от Тюмени до Челябинска.

"Засоры могут стать причиной подтопления подвалов домов и квартир первых этажей многоэтажек. Профилактика засора начинается с каждого жителя Тюмени. Чтобы уберечь трубы, достаточно соблюдать простые правила: не смывать в канализацию жир, предметы личной гигиены, салфетки и влажную туалетную бумагу, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей и другой нерастворимый мусор", - обратились к горожанам специалисты службы.