Более 3,5 тысяч жителей Тюменской области проконсультировались об имущественных налогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 тысяч жителей Тюменской области проконсультировались об имущественных налогах в День открытых дверей. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.

Все желающие узнали о льготах, сроках и способах уплаты налогов на землю, имущество и транспорт. Кроме того, инспекторы подсказали, как в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц можно получить сводное налоговое уведомление и уплатить все налоги единым платежом. Для удобства в нем предусмотрен "Семейный доступ". Сервис позволяет родителям быть в курсе налоговых обязанностей своих детей.

В ведомстве напомнили, что уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря.