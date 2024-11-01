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Максимально задействовать жилой фонд, построенный за счет бюджета, для расселения сирот призвал Владимир Якушев

Экономика, 16:49 20 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимально задействовать фонд квартир, построенных за счет бюджетных средств, для обеспечения жильем детей-сирот призвал первый вице-спикер Совфеда, врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

На правчасе с зампредом Правительства Маратом Хуснуллиным он напомнил, что в субъектах РФ действует норма об ограничении общего количества жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам - не более 25 % в одном многоквартирном доме. При этом в малых городах с ее выполнением могут возникать трудности.

"Я прошу подключиться (правоохранительный блок – прим. ред.) в этом вопросе и помочь субъектам РФ найти "золотую" середину регулирования, чтобы максимально задействовать жилой фонд, который построен за счёт бюджетных ресурсов", - подчеркнул первый вице-спикер Совфеда.

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# Владимир Якушев , дети-сироты , жилье

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