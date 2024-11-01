Антитеррористические учения прошли в Тюмени
Антитеррористические учения на территории объекта Тюменской ТЭЦ-1 с практическим развертыванием сил и средств провел оперативный штаб в Тюменской области.
В мероприятии приняли участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители региональных исполнительных органов, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
Учение проведено целях отработки практических навыков по пресечению условного террористического акта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами.
По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.