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Антитеррористические учения прошли в Тюмени

Общество, 19:30 20 ноября 2024

пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области | Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Антитеррористические учения на территории объекта Тюменской ТЭЦ-1 с практическим развертыванием сил и средств провел оперативный штаб в Тюменской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители региональных исполнительных органов, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Учение проведено целях отработки практических навыков по пресечению условного террористического акта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами.

По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.

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# антитеррор , учения

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