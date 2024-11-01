Тюменца с наркотиками задержали полицейские после сообщения очевидцев
Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали в Тюмени сотрудники отдельного батальона ППС. Возбуждено уголовное дело, УМВД по Тюменской области.
О "закладчике", замеченном в районе улиц 50 лет Октября и Максима Горького, в правоохранительные органы сообщили местные жители.
Молодого человека 1997 года рождения остановили для проверки документов. При виде полицейских тюменец достал из кармана трико и выбросил на тротуар обмотанный фольгой свёрток и полиэтиленовый пакетик с порошком.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Экспертиза установила, что в свёртках находился синтетический наркотик массой около 0,41 гр.
Ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что приобрел запрещённое вещество бесконтактным способом.