Тюменца с наркотиками задержали полицейские после сообщения очевидцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали в Тюмени сотрудники отдельного батальона ППС. Возбуждено уголовное дело, УМВД по Тюменской области.

О "закладчике", замеченном в районе улиц 50 лет Октября и Максима Горького, в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Молодого человека 1997 года рождения остановили для проверки документов. При виде полицейских тюменец достал из кармана трико и выбросил на тротуар обмотанный фольгой свёрток и полиэтиленовый пакетик с порошком.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Экспертиза установила, что в свёртках находился синтетический наркотик массой около 0,41 гр.

Ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что приобрел запрещённое вещество бесконтактным способом.