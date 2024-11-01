Полпред Артём Жога высоко оценил оснащение Тюменского филиала центра "Воин"

| Фото: Сергей Мжельский, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Сергей Мжельский, пресс-служба губернатора Тюменской области

Опыт тюменских инструкторов по подготовке допризывной молодёжи надо применять не только в Уральском федеральном округе, но во всей России, в каждом регионе, большом и маленьком населённом пункте.

Об этом полномочный представитель президента России по УФО Артём Жога рассказал в ходе визита в региональное отделение центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин".

Полпред подчеркнул, что именно здесь ребята проходят обучение, впитывают такие науки как тактическая медицина, которая может пригодиться в разных случаях.

"Это дорогого стоит, потому что вовремя оказанная помощь спасает жизни. Иногда секунды играют большую роль. И эти знания ребята получают здесь от инструкторов. Это важный задел на будущее", - добавил он.

Напомним, что в Тюмени проходит образовательная программа "Наставники специального назначения". Её участниками стали учащиеся третьего потока обучения будущих инструкторов центра "Воин" из 16 регионов страны.

Полпред президента высоко оценил оснащение и организацию работы центра и заметил, что на его территории можно обучать боевой службе любое подразделение.

"Здесь можно отрабатывать и зачистку территории и штурм здания, захваченного террористами, например, есть квадроциклы и трасса, чтобы отточить азы вождения", - добавил он.

Артем Жога пожелал ребятам и инструкторам, чтобы все то, что они здесь изучают, все полученные знания применялись не в военных действиях, а только в мирных целях.

Программа "Наставники специального назначения" реализуется совместно с центром знаний "Машук", некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Воин", просветительской организации "Российское общество "Знание".

Цель мероприятия - включение инструкторов в систему патриотического воспитания, изучение лучших практик работы с детьми и молодёжью, а также анализ ключевых геополитических вызовов, обмен лучшими практиками и накопленным опытом по организации военно-спортивной подготовки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил инструкторский состав тюменского филиала центра "Воин", отметив, что ребята мотивированы.

"Я помню самое начало, когда было принято решение и нам предложили создать региональный центр "Воин". Мы собрали 20 парней, которые поехали на три месяца учиться. Сегодня уже учат будущих инструкторов", - отметил глава региона.

По словам губернатора, кто-то из ребят сможет применять полученные навыки в мирной жизни, потому что сегодня очень много смежных профессий.

"Центр "Воин" был создан на базе нашего центра "Аванпост", но знания и навыки, которые получают здесь ребята, это, конечно, новый уровень, с учётом того, что применяются современные технологии и опыт инструкторов после участия специальной военной операции. Дай Бог, чтобы эти навыки в боевых условиях не пригодились, а применялись в мирной жизни".

Николай Ступников