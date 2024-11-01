Полпред поручил организовать совещание по системе среднего профобразования УФО

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Совещание по системе поддержке среднего профессионального образования организуют в Уральском федеральном округе. Такое поручение озвучил полпред президента России в УФО Артем Жога по итогам совещания с главными федеральными инспекторами.

Полпред уверен, что в условиях специальной военной операции качественный образовательный процесс, который учитывает самые последние изменения в преподаваемой сфере, — это залог не только скорейшей победы, но и долгосрочного развития промышленности Урала.

"Особое внимание прошу уделить поддержке колледжей, которым нужна помощь в материально-техническом и учебном плане", - поручил полпред.

Как отметили в полпредстве, внимание на необходимость динамичного развития среднего профессионального образования в УФ обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил.