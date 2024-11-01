Проект из Тюменской области признан лучшим в рамках медиашколы "Со смыслом"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Проект "Все свои" из Тюменской области признан лучшим на медиашколе "Со смыслом". Его автор специалист ГАУ Северного Зауралья Алена Чевжик создала различный контент, через который рассказывает об аграрном образовании, сообщает информационный центр областного правительства.

В рамках медиашколы молодежь со всей России проходила бесплатное обучение на протяжении 2,5 месяцев, где разрабатывала собственные медиапроекты на социально значимые темы. Финал мероприятия прошел в Москве.

Эксперты отметили новизну подхода и то, что одной из тем Алена Чевжик определила разоблачение стереотипов о сельском хозяйстве.

Авторы лучших проектов посетили редакции ТАСС, "Вечерняя Москва", "Матч-ТВ", радио "ВЕРА" и познакомились с работой изнутри.