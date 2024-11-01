  • 25 ноября 202425.11.2024понедельник
  • USD102,5761
    EUR107,4252
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер южный

Проект из Тюменской области признан лучшим в рамках медиашколы "Со смыслом"

Общество, 18:42 25 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Проект "Все свои" из Тюменской области признан лучшим на медиашколе "Со смыслом". Его автор специалист ГАУ Северного Зауралья Алена Чевжик создала различный контент, через который рассказывает об аграрном образовании, сообщает информационный центр областного правительства.

В рамках медиашколы молодежь со всей России проходила бесплатное обучение на протяжении 2,5 месяцев, где разрабатывала собственные медиапроекты на социально значимые темы. Финал мероприятия прошел в Москве.

Эксперты отметили новизну подхода и то, что одной из тем Алена Чевжик определила разоблачение стереотипов о сельском хозяйстве.

Авторы лучших проектов посетили редакции ТАСС, "Вечерняя Москва", "Матч-ТВ", радио "ВЕРА" и познакомились с работой изнутри.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , медиашкола , талантливая молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 25.11.2024Юные спасатели из Ялуторовского района представляют регион на федеральных соревнованиях
19:52 25.11.2024В Тюмени обсудили концепции будущих пляжных зон
19:17 25.11.2024Мобильная бригада врачей осмотрела 1920 жителей Ялуторовского района
18:42 25.11.2024Проект из Тюменской области признан лучшим в рамках медиашколы "Со смыслом"