Юные спасатели из Ялуторовского района представляют регион на федеральных соревнованиях
Общество, 20:14 25 ноября 2024
| Фото: департамент образования Тюменской области
Школьный спасательный отряд из Ялуторовского района представляют регион на федеральных соревнованиях в центре "Смена" Анапы. Нурлану Садыкову, Максиму Литвинову, Денису Стрельникову, Ангелине Зарецких и Дарье Соколовой предстоит выдержать конкуренцию 32 команд из 25 областей России.
Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, 22 ноября юные спасатели под руководством ялуторовских пожарных провели финальную тренировку перед поездкой на соревнования.
Победителей всероссийских состязаний определят до 6 декабря.