Тюменцев познакомили с ожившими героями сказок народов Севера

| Фото: ПАО МТС | Фото: ПАО МТС

Цифровая экосистема МТС представила сборник этнокомиксов с дополненной реальностью "Ожившие легенды Севера" (0+) по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из них ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут тюменцам в изучении сразу нескольких национальных языков и оживят персонажей произведений. Книга доступна в трех форматах - печатном, цифровом и аудиоформате.

| Фото: ПАО МТС | Фото: ПАО МТС

В проект вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных сказок народов Крайнего Севера, которые были собраны со слов коренных жителей фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры, а затем переведены на русский и родной язык. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методическим материал с правильным произношением слов на четырех языках. Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. В целях изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера МТС передаст сборники в библиотеки и образовательные организации ЯНАО, Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы.

Как сообщили в пресс-службе МТС, по оценке Института языкознания РАН, в России насчитывается около 150 языков коренных малочисленных народов, из них около 16% языков находятся на грани исчезновения, 75% – находятся под угрозой. Для сохранения языков важно, чтобы с раннего детства молодежь была окружена родной культурой, и процесс изучения – увлекательным и современным. Самый короткий и проверенный веками путь изучения языка – через сказку.

Партнером проекта выступила российская социальная сеть LOOKY, разработавшая специально для комикса "Ожившие легенды Севера" нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел "Нейроаватары" и создать свой виртуальный прототип.

Книга доступна в печатном и цифровом формате, а также в аудиоверсии. Первые экземпляры сборников МТС передала в библиотеки и образовательные учреждения ЯНАО.