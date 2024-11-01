В Тюмени нескольким остановкам дали новые названия

| Фото: администрация города | Фото: администрация города

Наименование "Садоводческое общество "Аленький цветок" ("С/о "Аленький цветок") присвоили новой остановке в районе дома № 17 по ул. Пражской в Тюмени. Соответствующие изменения в порядок присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города приняла администрация города.

Также новое название получил остановочный пункт "ул. Одесская". С 30 ноября он будет называться "Центр самбо "Победа". Остановка включена в маршруты автобусов №№ 1, 1к, 1д, 43, 50, 70, 76, 84, сообщает администрация города.