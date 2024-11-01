Школьники Тюменской области могут поучаствовать в турнире "Математическая регата"
Общество, 08:55 28 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
II Областной турнир "Математическая регата" пройдет в Тюмени 11 декабря. Участие в состязании могут принять обучающиеся 8 классов, сообщает региональный центр "Новое поколение".
Комплекс интеллектуально-игровых соревнований технико-математической направленности организуют по двум лигам. "Лигу А" проведут для учеников Тюмени в третьем корпусе школы №67, "Лигу Б" для муниципальных образований региона в Физико-математической школе. Допускается не более одной команды от учреждения по четыре участника в каждой.
Подробности участия и ссылка на аккредитацию представлена по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+