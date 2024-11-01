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Более 200 тюменцев поучаствовало в "Неделе зеленой экономики"

Общество, 17:25 26 ноября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 200 человек стали участниками "Недели зеленой экономики" в Финансово-экономическом институте ТюмГУ. Мероприятие посвятили продвижению и развитию зеленых и устойчивых практик в различных сферах жизнедеятельности, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В программе были круглые столы "Моделирование регионального развития в условиях ресурсных ограничений" и "Экономика замкнутого цикла и городской майнинг (urban mining)". Также прошла Всероссийская научно-практическая конференция "Зеленые финансовые инструменты: международный и российский опыт внедрения" и интерактивная игра "Изучаем климатическое законодательство".

На молодежном кейс-чемпионате "Низкоуглеродный город" школьники и студенты решали кейсы по реализации концепции карбон-нейтральных городов региона, который они представляют.

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# ТюмГУ , экология , экономика

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