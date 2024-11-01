Пересадка сердца спасла жизнь тюменцу с тяжелым заболеванием

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Пятичасовую операцию по пересадке сердца провели в Областной клинической больнице № 1 в Тюмени. Помимо хирургического вмешательства, пациент успешно прошел реабилитацию и сейчас чувствует себя хорошо, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Как рассказала врач-кардиолог ОКБ № 1, кандидат медицинских наук Светлана Вятчинина, у Евгения было диагностировано тяжелое наследственное заболевание - жизнеугрожающая аритмия. Со временем его состояние ухудшалось, и трансплантация сердца стала единственным шансом.

Новое сердце тюменец получил к своему 40-летию. Сотрудники медучреждения поздравили его прямо палате и пожелали долгой и счастливой жизни.

"Мне удалось пройти через непростые испытания. Все это время меня поддерживали и вселяли веру, что все будет хорошо. Спасибо всем сотрудникам первой областной за этот бесценный подарок", - поделился Евгений.

Отметим, это уже девятая операция по трансплантации сердца в ОКБ № 1 и в Тюменской области в целом.