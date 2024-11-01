Картины тюменских художников могут появиться в Третьяковской галерее
Принять участие в международном конкурсе молодых художников "Картина мира" предлагают тюменцам. Тематика конкурса – "Ценности моего народа как часть глобальной культуры". Работы 14 финалистов будут представлены на выставке в Третьяковской галерее, сообщает региональный департамент культуры.
Творческое состязание призвано привлечь творческую молодежь к созданию уникальных художественных произведений, объединить художников из разных стран и через искусство переосмыслить и передать ценности своего народа.
Поучаствовать могут студенты и выпускники художественных образовательных организаций и свободные художники в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок продлится до 1 марта 2025 года.
Подробности об условиях участия – на сайте проекта.