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Картины тюменских художников могут появиться в Третьяковской галерее

Общество, 09:06 28 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принять участие в международном конкурсе молодых художников "Картина мира" предлагают тюменцам. Тематика конкурса – "Ценности моего народа как часть глобальной культуры". Работы 14 финалистов будут представлены на выставке в Третьяковской галерее, сообщает региональный департамент культуры.

Творческое состязание призвано привлечь творческую молодежь к созданию уникальных художественных произведений, объединить художников из разных стран и через искусство переосмыслить и передать ценности своего народа.

Поучаствовать могут студенты и выпускники художественных образовательных организаций и свободные художники в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок продлится до 1 марта 2025 года.

Подробности об условиях участия – на сайте проекта.

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