В Тюмени фестиваль-перформанс "Городок на бугре" продлится два дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный фестиваль-перформанс "Городок на бугре" пройдет в Детской библиотеке им. К. Я. Лагунова (Тюмень, ул. Тульская, 4/3) 5 и 6 декабря, сообщает пресс-служба ГАУК ТОНБ.

На два дня библиотека станет площадкой для обмена творческим опытом между любительскими творческими коллективами города и муниципалитетами юга Тюменской области. Театральный фестиваль завершит череду праздничных мероприятий, посвященных 100-летию тюменского писателя Константина Лагунова.

Зрителей ждет насыщенная программа из шести блоков и свыше 20 театрализованных постановок от детских садов, школ, творческих студий Тюмени и юга региона. Все спектакли – по мотивам детских и подростковых произведений автора: "Белый Пес Синий Хвост", "Ромка, Фомка и Артос", "Мишель".

Экспертом фестиваля выступит актриса, режиссер-постановщик, педагог кафедры актерского искусства Тюменского института культуры Елена Орлова. Коллективы-участники посетят мастер-классы от режиссера, педагога по сценическому движению и пластике театральной мастерской "Будильник" Кристины Клинчаевой и артиста высшей категории, режиссера-постановщика, руководителя молодежной театральной студии "ХЭРЭКЭТ" Рината Гарифуллина.

Возрастное ограничение: 6+. Вход по предварительной записи: +7 (3452) 35-98-42.